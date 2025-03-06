У Білому домі спростували інформацію щодо скасування правового статусу для українців

Інформація щодо скасування правового статусу для українців

Нагадаємо, сьогодні агенство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 000 українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни. Це потенційно може призвести до їх депортації.

Агенство зазначало, що такий крок може бути прийнятий США вже у квітні. Однак згортання захисту для українців почалось до того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп посварився з президентом Володимиром Зеленським.

За словами джерел, це частина зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США в рамках тимчасових гуманітарних програм започаткованих за часів адміністрації Байдена.

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