В Белом доме опровергли информацию об отмене правового статуса для украинцев

Информация об отмене правового статуса для украинцев

Напомним, сегодня агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах убегая от войны. Это потенциально может привести к их депортации.

Агенство отмечало, что такой шаг может быть принят США уже в апреле. Однако сворачивание защиты для украинцев началось до того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поссорился с президентом Владимиром Зеленским.

По словам источников, это часть усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ, начатых во времена администрации Байдена.

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