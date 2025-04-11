У Білому домі розробили план для взяття Гренландії під контроль США, - NYT

За даними американської газети, Вашингтон намагатиметься взяти під контроль арктичний острів завдяки кампанії з переконання, а не шляхом анексії.

Як пише NYT, план мобілізує кілька міністерств кабінету міністрів США, які стоять за роками розмов Трампа про бажання придбати у Данії Гренландію, чия економічна та стратегічна цінність "зросла, оскільки підвищення температури тане арктичний лід".

Попри те, що влада Данії наголошує, що острів не продається і не може бути анексований, Трамп неодноразово давав зрозуміти, що має намір контролювати Гренландію.

Наприклад, минулого місяця під час свого звернення до Конгресу президент США заявив, що арктичний острів "нам потрібен для національної безпеки і навіть міжнародної безпеки, і ми працюємо з усіма, хто бере участь, щоб спробувати її отримати". Трамп також додав, що "так чи інакше, ми його отримаємо".

За словами американського чиновника, Рада національної безпеки Білого дому кілька разів збиралася, щоб втілити слова Трампа у життя, і нещодавно надіслала конкретні інструкції багатьом урядовим структурам.

Переконання, а не сила

Хоча повні деталі плану незрозумілі, незважаючи на натяки президента США про можливе застосування сили, обговорення під керівництвом Ради безпеки ніколи серйозно не розглядали військові варіанти, сказав чиновник у розмові з NYT.

Натомість ця політика спрямована на переконанні, а не на примусі, і містить зусилля зі зв'язків з громадськістю, з метою переконати населення Гренландії (налічує 57 тисяч осіб), у тому, що вони повинні просити приєднатися до Сполучених Штатів.

Радники Трампа обговорювали використання рекламних кампаній та інформкампаній у соціальних мережах, щоб впливати на громадську думку на острові, повідомила американській газеті особа, поінформована про це питання.

Тут варто зазначити, що на виборах минулого місяця у Гренландії опозиційна політична партія, яка виступає за швидку незалежність і тісніші зв’язки зі США, посіла друге місце, набравши лише чверть голосів.

Крім того, в рамках інформкампанії гренландцям активніше висвітлюватимуть питання "спільної спадщини" з інуїтами Аляски.

А ще радники Трампа вже почали оприлюднювати свої аргументи, стверджуючи, що Данія була поганим опікуном острова, і що лише Штати можуть захистити його від зазіхань з боку Росії та Китаю. Крім того, вказуватиметься, що Америка допоможе гренландцям "збагатитися".

Також NYT пише, що адміністрація Трампа розглядає можливість пропонувати населенню острова певні фінансові стимули, включаючи можливість заміни субсидій у розмірі 600 мільйонів доларів, які Данія надає острову, щорічною виплатою близько 10 000 доларів на жителя Гренландії.

Деякі офіційні особи Трампа вважають, що ці витрати можуть бути компенсовані новими доходами від видобутку природних ресурсів Гренландії, які включають рідкоземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафту.