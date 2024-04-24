У Білому домі розповіли, яке озброєння зараз потрібне Україні

В адміністрації президента США переконані, що посилення протиповітряної оборони на тлі регулярних ракетних та дронових ударів з боку російських окупантів є одним з найбільш актуальних питань для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

Американський чиновник у цьому контексті відзначив важливість погодження у Конгресі законопроекту щодо фінансування пакетів допомоги для України від Штатів.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, яка зброя зараз найбільше потрібна Силам оборони України, Кірбі зауважив, що не збирається "переглядати наступний пакет".

"Але схоже на те, про що ми тут говорили, очевидно, що їм потрібні засоби протиповітряної оборони - ракети-перехоплювачі", - наголосив представник Білого дому, та додав, що причиною є те, що РФ не припиняє завдавати ударів по Україні із використанням ракет та дронів-камікадзе.

"Їм потрібна артилерія. 155 (калібр), зокрема, дуже потрібний для (військового) командування на землі, оскільки росіяни продовжують просуватися вперед", - сказав Кірбі.

Також він висловив думку, що ЗСУ могли б використати деякі "інші можливості дальньої дії, як-от HIMARS".

"А стрілецька зброя та боєприпаси завжди мають великий попит. І, знаєте, можливо, деякі... якісь транспортні засоби - гусеничні транспортні засоби, колісні транспортні засоби, такі речі", - розповів американський чиновник.

Він додав, що останній пакет оборонної допомоги від США був переданий Україні у грудні минулого року, тому відправка нової порції озброєння та амуніції є "критичною".

Питання надання допомоги Україні від США

Раніше у Пентагоні заявили, що Штати після схвалення Конгресу зможуть передати Україні новий пакет військової допомоги протягом кількох днів.

Додамо, за даними західної преси, новий пакет допомоги від США може бути найбільшим, який Україна отримувала за останній час. Так, агентство Reuters писало, що Вашингтон готує пакет озброєнь для України обсягом 1 мільярд доларів.

До слова, 23 квітня Сенат США зібрався для голосування за надання Україні пакета допомоги.