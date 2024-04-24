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В Белом доме рассказали, какое вооружение сейчас нужно Украине

Среда 24 апреля 2024 03:13
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В Белом доме рассказали, какое вооружение сейчас нужно Украине Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В администрации президента США убеждены, что усиление противовоздушной обороны на фоне регулярных ракетных и дроновых ударов со стороны российских оккупантов является одним из наиболее актуальных вопросов для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на брифинге в Вашингтоне.

Американский чиновник в этом контексте подчеркнул важность одобрения в Конгрессе законопроекта о финансировании пакетов помощи для Украины от Штатов.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, какое оружие сейчас больше всего нужно Силам обороны Украины, Кирби отметил, что не собирается "пересматривать следующий пакет".

"Но похоже на то, о чем мы здесь говорили, очевидно, что им нужны средства противовоздушной обороны - ракеты-перехватчики", - подчеркнул представитель Белого дома, и добавил, что причиной является то, что РФ не прекращает наносить удары по Украине с использованием ракет и дронов-камикадзе.

"Им нужна артиллерия. 155 (калибр), в частности, очень нужно для (военного) командования на земле, поскольку россияне продолжают продвигаться вперед", - сказал Кирби.

Также он выразил мнение, что ВСУ могли бы использовать некоторые "другие возможности дальнего действия, такие как HIMARS".

"А стрелковое оружие и боеприпасы всегда пользуются большим спросом. И, знаете, возможно, некоторые... какие-то транспортные средства - гусеничные транспортные средства, колесные транспортные средства, такие вещи", - рассказал американский чиновник.

Он добавил, что последний пакет оборонной помощи от США был передан Украине в декабре прошлого года, поэтому отправка новой порции вооружения и амуниции является "критической".

Вопросы оказания помощи Украине от США

Ранее в Пентагоне заявили, что Штаты после одобрения Конгресса смогут передать Украине новый пакет военной помощи в течение нескольких дней.

Добавим, по данным западной прессы, новый пакет помощи от США может быть самым большим, который Украина получала за последнее время. Так, агентство Reuters писало, что Вашингтон готовит пакет вооружений для Украины в объеме 1 миллиард долларов.

К слову, 23 апреля Сенат США собрался для голосования за предоставление Украине пакета помощи.

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