У Білому домі розкрили нову причину, чому РФ немає у списку мит Трампа

Росію не занесли до списку мит, введених США, оскільки зараз тривають переговори з приводу російсько-української війни.
Про це заявив директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ABC News.
"Очевидно, що переговори між Росією та Україною тривають, і я думаю, що президент (США Дональд Трамп - ред.) ухвалив рішення не змішувати ці два питання. Це не означає, що до Росії ставитимуться інакше, ніж до всіх інших країн", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чому РФ не потрапила до списку.
На заперечення й уточнення ведучого Хассет додав, що зараз недоречно вкидати новий елемент у переговори просто посеред процесу. Він також підкреслив, що питання, яке обговорюється на переговорах, зачіпає тисячі життів.
"Ви справді радите в розпал переговорів, які зачіпають життя стількох американців, українців і росіян, додати до порядку денного абсолютно нове питання?... Ні, ні. Це недоречно - кидати новий елемент у переговори просто посеред процесу. Росія перебуває в процесі переговорів про мир, який зачіпає буквально тисячі життів, і саме на цьому зараз зосереджений президент Трамп", - сказав Кевін Хассетт.
Нагадаємо, цієї середи, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив про введення взаємних мит проти багатьох країн світу.
Однак у цьому списку не було щонайменше Росії, Білорусі, Куби та Північної Кореї. Пізніше представники Білого дому в коментарі ЗМІ пояснили, що заходи не було запроваджено, оскільки такі країни і так перебувають під санкційними обмеженнями і "стикаються" зі значними тарифами.
Також ще однією з причин називалося те, що через запроваджені санкції між США і Росією немає торгівлі (хоча це не зовсім так, оскільки мінімальна торгівля зберігається).
Детальніше про вплив тарифів Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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