У Білому домі розкрили нову причину, чому РФ немає у списку мит Трампа

"Очевидно, що переговори між Росією та Україною тривають, і я думаю, що президент (США Дональд Трамп - ред.) ухвалив рішення не змішувати ці два питання. Це не означає, що до Росії ставитимуться інакше, ніж до всіх інших країн", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чому РФ не потрапила до списку.

На заперечення й уточнення ведучого Хассет додав, що зараз недоречно вкидати новий елемент у переговори просто посеред процесу. Він також підкреслив, що питання, яке обговорюється на переговорах, зачіпає тисячі життів.

"Ви справді радите в розпал переговорів, які зачіпають життя стількох американців, українців і росіян, додати до порядку денного абсолютно нове питання?... Ні, ні. Це недоречно - кидати новий елемент у переговори просто посеред процесу. Росія перебуває в процесі переговорів про мир, який зачіпає буквально тисячі життів, і саме на цьому зараз зосереджений президент Трамп", - сказав Кевін Хассетт.