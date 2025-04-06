В Белом доме раскрыли новую причину, почему РФ нет в списке пошлин Трампа

Россия не была включена в список пошлин, введеных США, поскольку сейчас идут переговоры по поводу российско-украинской войны.
Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News.
"Очевидно, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент (США Дональд Трамп - ред.) принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не означает, что к России будут относится совершено иначе, чем ко всем остальным странам", - сказал чиновник отвечая на вопрос, почему РФ не попала в список.
На возражения и уточнения ведущего Хассет добавил, что сейчас неуместно бросать новый элемент в переговоры прямо посреди процесса. Он также подчеркнул, что вопрос обсуждаемый на переговорах затрагивает тысячи жизней.
"Вы действительно советуете в разгар переговоров, затрагивающих жизни стольких американцев, украинцев и россиян, добавить в повестку совершенно новый вопрос?... Нет, нет. Это неуместно - бросать новый элемент в переговоры прямо посреди процесса. Россия находится в процессе переговоров о мире, который затрагивает буквально тысячи жизней, и именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп", - сказал Кевин Хассетт.
Напомним, в эту среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран мира.
Однако в этом списке не было как минимум России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи. Позже представители Белого дома в комментарии СМИ пояснили, что меры не были введены, поскольку такие страны и так находятся под санкционными ограничениями и "сталкиваются" со значительными тарифами.
Также еще одной из причин называлось то, что из-за введеных санкций между США и Россией нет торговли (хотя это не совсем так, поскольку минимальная торговля сохраняется).
Детальнее о влиянии тарифов Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
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