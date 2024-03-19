У Білому домі пояснили причину стурбованості військовою операцією Ізраїлю у Рафаху

Радник президента зазначив, що понад мільйон людей знайшли притулок у Рафаху після неодноразової втечі з інших міст Сектора Газа.

"Їм більше нікуди йти. Інші великі міста Гази дуже зруйновані, й Ізраїль не представив ані нам, ані світу план того, як і куди безпечно перемістити цих цивільних, не кажучи вже про те, як їх прогодувати, розмістити і забезпечити доступ до базових речей, таких як санітарні умови", - сказав Салліван.

Другою причиною стурбованості, він назвав той факт, що прикордонне місто Рафах також є основним пунктом в'їзду гуманітарної допомоги в Сектор Газа з Єгипту та Ізраїлю. За словами Саллівана, у разі наступу ЦАХАЛу, місто буде закрите або серйозно ускладнене "в той момент, коли воно буде найбільш необхідним".

"По-третє, Рафах знаходиться на кордоні з Єгиптом, який висловив глибоку тривогу з приводу проведення там великої військової операції і навіть підняв питання про свої майбутні відносини з Ізраїлем в результаті будь-якої військової операції, що насувається", - зазначив радник з нацбезпеки США.

Війна Ізраїлю з ХАМАС та операція в Рафаху

Після нападу терористів руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі.

17 березня прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Водночас, перед запланованим наземним наступом на місто, Ізраїль обіцяє евакуювати 1,4 млн жителів Рафаху до "гуманітарних зон" у центральній частині сектору Гази.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що напад Ізраїлю на Рафах ускладнить мир у регіоні. За його словами, мирним палестинцям загрожує голодна смерть у Секторі Газа.

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