В Білому домі пояснили, чому нові мита не поширюються на РФ і Північну Корею

Глобальні взаємні тарифи, оголошені сьогодні президентом США Дональдом Трампом, оминули низку підсанкційних країн. Серед них є Росія та Північна Корея.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Представник Білого дому розповів американській газеті на умовах анонімності, що представлені Трампом взаємні мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР через те, що такі країни і так перебувають під санкційними обмеженнями та "стикаються" зі значними тарифами
За словами представника адміністрації Трампа, такі держави "вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше запроваджені санкції перешкоджають будь-якій значній торгівлі з цими країнами".
Нагадаємо, що президент США оголосив про запровадження універсального або "мінімального базового тарифу" у 10% на імпорт "з усіх країн світу", та введення додаткових індивідуальних мит приблизно для 60 країн.
В оприлюдненому Білим домом переліку тарифів вказані 183 держави та Євросоюз.
Додамо, що для України запроваджуються базові мита на рівні 10%. Крім того, офіційний Вашингтон заявив, що наразі мита щодо Канади та Мексики не застосовуватимуться.
Взаємні тарифи від Трампа мають набути чинності 9 квітня. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.
Також Трамп підписав указ, яким вводяться 25% мита на автомобілі та запчастини, імпортовані до США. Тарифи на автівки вступають в дію вже з 3 квітня, на запчастини - трохи пізніше.
В Білому домі розповіли, що Штати не планують запроваджувати взаємні тарифи на деяку імпортну продукцію. Зокрема, під виняток потрапили товари, які становлять критичну важливість для виробництва та національної безпеки США.
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