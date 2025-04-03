В Білому домі пояснили, чому нові мита не поширюються на РФ і Північну Корею

Представник Білого дому розповів американській газеті на умовах анонімності, що представлені Трампом взаємні мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР через те, що такі країни і так перебувають під санкційними обмеженнями та "стикаються" зі значними тарифами

За словами представника адміністрації Трампа, такі держави "вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше запроваджені санкції перешкоджають будь-якій значній торгівлі з цими країнами".

Нові глобальні мита від США

Нагадаємо, що президент США оголосив про запровадження універсального або "мінімального базового тарифу" у 10% на імпорт "з усіх країн світу", та введення додаткових індивідуальних мит приблизно для 60 країн.

В оприлюдненому Білим домом переліку тарифів вказані 183 держави та Євросоюз.

Додамо, що для України запроваджуються базові мита на рівні 10%. Крім того, офіційний Вашингтон заявив, що наразі мита щодо Канади та Мексики не застосовуватимуться.

Взаємні тарифи від Трампа мають набути чинності 9 квітня. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Також Трамп підписав указ, яким вводяться 25% мита на автомобілі та запчастини, імпортовані до США. Тарифи на автівки вступають в дію вже з 3 квітня, на запчастини - трохи пізніше.

В Білому домі розповіли, що Штати не планують запроваджувати взаємні тарифи на деяку імпортну продукцію. Зокрема, під виняток потрапили товари, які становлять критичну важливість для виробництва та національної безпеки США.