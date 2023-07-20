ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі попередили, що Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі

Новость на русском →
Четвер 20 липня 2023 06:42
У Білому домі попередили, що Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі Фото: Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська можуть завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.

Про це заявив прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, влада США мають інформацію про те, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які атаки проти цивільних судів у Чорному морі та покласти провину за ці атаки на Україну", - заявив Ходж.

Він також зазначив, що 18 та 19 липня Росія обстріляла українські зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 тисяч тонн зерна.

Росія заявила про вихід із "зернової угоди"

Раніше цього тижня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила не продовжувати дію "зернової угоди", оскільки її умови нібито не виконуються.

Учора, 19 липня,Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять в українські порти, вважатимуться залученими до війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ займають нові позиції та змушують РФ відступати: карти боїв ISW
ЗСУ займають нові позиції та змушують РФ відступати: карти боїв ISW
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію