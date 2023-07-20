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В Белом доме предупредили, что Россия может атаковать торговые суда в Черном море

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 06:42
В Белом доме предупредили, что Россия может атаковать торговые суда в Черном море Фото: Россия может атаковать торговые суда в Черном море (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российские войска могут нанести удары по гражданским судам в Черном море, и возложить вину за произошедшее на Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, власти США обладают информацией о том, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину", - заявил Ходж.

Он также отметил, что 18 и 19 июля Россия обстреляла украинские зерновые порты в Одессе с помощью ракет и беспилотников, что привело к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры и уничтожению 60 тысяч тонн зерна.

Россия заявила о выходе из "зерновой сделки"

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решила не продлевать действие "зерновой сделки", поскольку ее условия якобы не выполняются.

Вчера, 19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

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