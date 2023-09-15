У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського з Байденом і назвали дату

"Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у четвер у Вашингтоні", - повідомив Салліван.

Радник президента США також заявив, що промова Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня буде значною мірою присвячена Україні.

Інформація від української сторони

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у розмові з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном обговорили майбутній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

"Також поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на полі бою та успіхи сил оборони в деокупації українських територій. Говорили про оборонні потреби України та можливості для посилення української армії", - написав Єрмак.

Керівник Офісу президента подякував за черговий пакет військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, а також президенту США Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Зустріч Зеленського і Байдена

Нещодавно повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув на скору зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Вчора NBC News повідомило, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Джо Байденом.