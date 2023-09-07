Блінкен натякнув на зустріч Зеленського та Байдена найближчим часом

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість обговорити цілу низку питань, які у нас є, і знаю, що президент (США Джо Байден – ред.) буде з нетерпінням чекати на зустріч з вами в найближчому майбутньому", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США також наголосив, що Байден попросив його приїхати, щоб підтвердити підтримку США та гарантувати, що Білий дім максимізує зусилля, які союзники докладають для вирішення проблем контрнаступу, а також для надання довгострокової допомоги Україні.

Візит Блінкена до України.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен перебуває з робочим візитом у Києві . Він уже встиг вшанувати пам'ять загиблих у війні з Росією українських воїнів.

У ході візиту держсекретар провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Вперше інформація про новий пакет допомоги Україні від США, привезений Блінкеном, з'явилася сьогодні у ЗМІ.