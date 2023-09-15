В Белом доме подтвердили встречу Зеленского с Байденом и назвали дату

"Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в четверг в Вашингтоне", - сообщил Салливан.

Советник президента США также заявил, что речь Байдена на Генассамблее ООН на следующей неделе будет в значительной степени посвящена Украине.

Информация от украинской стороны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в разговоре с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном обсудили предстоящий визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

"Также проинформировал Джейка Салливана об актуальной ситуации на поле боя и успехи сил обороны в деоккупации украинских территорий. Говорили об оборонных потребностях Украины и возможности для усиления украинской армии", - написал Ермак.

Руководитель Офиса президента поблагодарил за очередной пакет военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, а также президента США Джозефа Байдена, Конгресс и весь американский народ за помощь и поддержку Украины в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Встреча Зеленского и Байдена

Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на скорую встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Вчера NBC News сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом.