У Білому домі підтвердили, що Трамп підпише закон про санкції проти РФ - WSJ

Що передбачає закон

Документ дає Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російську нафту й газ. Він також продовжує санкції проти Ірану до 2031 року.

За словами сенаторки Джин Шагін, найвищої за рангом демократки в Комітеті Сенату із закордонних справ, серед п'яти найбільших імпортерів російського викопного палива саме Китай забезпечує 51% доходів Москви від такого експорту.

Позиція Білого дому

Речник Білого дому підтвердив, що Трамп планує підписати законопроєкт.

Чому саме зараз

Конгресмен Майкл Маккол, який був ініціатором законопроєкту, наголосив: ухвалення документа напередодні зимових місяців важливе, оскільки це тисне на Путіна та його союзників до того, як Росія може почати цілити по цивільній інфраструктурі - доступу до світла й води.

"Це вдарить по них там, де справді болить, і дасть важіль впливу, необхідний, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Це також тисне на Китай, щоб змусити Путіна сісти за стіл, бо вони теж постраждають від цих мит", - заявив Маккол.

Скептицизм демократів

Водночас найвищий за рангом демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс висловив сумнів, що закон досягне мети.

"Він дає президенту Трампу широкі нові тарифні повноваження і дозволяє йому скасовувати ті самі санкції, які нібито запроваджує - санкції, які він міг би запровадити вже сьогодні, але не робив цього останні 19 місяців", - заявив Мікс.

Реакція прихильників закону

Ключові прихильники документа святкували після його ухвалення. "Народе України, ви не самі", - заявив сенатор Річард Блюменталь, який очолював просування закону в Сенаті. Звертаючись до Путіна, він додав: "Ваша економіка хитається. Ми задушимо вашу воєнну машину".