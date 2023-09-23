В Білому домі не підтвердили плани США передати Україні ракети ATACMS

"Президент (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.) уже говорив неодноразово, що передача АТАСМS імовірна в майбутньому. Але я не маю нової інформації, щоб оголосити її", - заявила Жан-П'єр.

Прессекретар додала, що під час зустрічі президента Байдена та лідера України Володимира Зеленського, перший надіслав світові потужний сигнал про те, що Штати й надалі підтримувать нашу країну. Підтвердженням цьому є новий пакет оборонної допомоги.

ATACMS для України

Західні ЗМІ відзначали раніше, що питання передачі ракет ATACMS зрушило з мертвої точки. Зокрема у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети. Втім, у Білому домі стримані у своїх заявах. Там стверджують про продовження дискусій щодо передачі снарядів.

Як писало NBC News, під час зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, останній повідомив колезі про те, що США нададуть невелику кількість ракет дальнього радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.