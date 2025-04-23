У Білому домі озвучили умову, за якої Трамп готовий зменшити мита для Китаю

Сполучені Штати Америки не будуть запроваджувати одностороннє зниження тарифів, запроваджених проти Китаю.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Президент (Трамп - ред.) дав зрозуміти, що Китаю необхідно укласти угоду з США, і ми оптимістично налаштовані на те, що це станеться. І коли це станеться, від президента залежатиме, якою буде тарифна ставка щодо Китаю", - сказала Левітт.

Вона заявила, що Штати мають побачити зниження тарифів і немонетарних тарифних бар'єрів з боку Китаю.

"Нам також необхідно продовжувати стежити за тим, щоб ці компанії за кордоном повертали свої виробництва до Сполучених Штатів Америки, щоб ми могли зміцнити ці найважливіші ланцюжки поставок", - заявила вона.

Мита США та Китаю

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп розв'язав торгівельну війну, встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%. Відтоді Пекін відповідав симетрично, обіцяючи йти до кінця.

Вже через декілька днів Трамп підняв мита на китайські товари до 145%. А Пекін підняв мита на американські товари до 125%. Нещодавно у Білому домі заявили, що внаслідок дій у відповідь на тарифи США Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%.

На тлі цих подій Трамп закликав Китай зателефонувати йому для початку перемовин щодо вирішення торгівельної боротьби між двома найбільшими економіками світу.