У Білому домі озвучили умову, за якої Трамп готовий зменшити мита для Китаю
Сполучені Штати Америки не будуть запроваджувати одностороннє зниження тарифів, запроваджених проти Китаю.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
"Президент (Трамп - ред.) дав зрозуміти, що Китаю необхідно укласти угоду з США, і ми оптимістично налаштовані на те, що це станеться. І коли це станеться, від президента залежатиме, якою буде тарифна ставка щодо Китаю", - сказала Левітт.
Вона заявила, що Штати мають побачити зниження тарифів і немонетарних тарифних бар'єрів з боку Китаю.
"Нам також необхідно продовжувати стежити за тим, щоб ці компанії за кордоном повертали свої виробництва до Сполучених Штатів Америки, щоб ми могли зміцнити ці найважливіші ланцюжки поставок", - заявила вона.
Мита США та Китаю
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп розв'язав торгівельну війну, встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%. Відтоді Пекін відповідав симетрично, обіцяючи йти до кінця.
Вже через декілька днів Трамп підняв мита на китайські товари до 145%. А Пекін підняв мита на американські товари до 125%. Нещодавно у Білому домі заявили, що внаслідок дій у відповідь на тарифи США Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%.
На тлі цих подій Трамп закликав Китай зателефонувати йому для початку перемовин щодо вирішення торгівельної боротьби між двома найбільшими економіками світу.
Китай заявив, що хоче побачити низку кроків з боку адміністрації президента Дональда Трампа, перш ніж Пекін погодиться на торгівельні переговори зі США.
На що Трамп раніше сьогодні таки анонсував, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться". Однак зазначив, що не будуть скасовані повністю.
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