В Белом доме озвучили условие, при котором Трамп готов уменьшить пошлины для Китая

"Президент (Трамп - ред.) дал понять, что Китаю необходимо заключить соглашение с США, и мы оптимистично настроены на то, что это произойдет. И когда это произойдет, от президента будет зависеть, какой будет тарифная ставка в отношении Китая", - сказала Левитт.

Она заявила, что Штаты должны увидеть снижение тарифов и немонетарных тарифных барьеров со стороны Китая.

"Нам также необходимо продолжать следить за тем, чтобы эти компании за рубежом возвращали свои производства в Соединенные Штаты Америки, чтобы мы могли укрепить эти важнейшие цепочки поставок", - заявила она.

Пошлины США и Китая

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%. С тех пор Пекин отвечал симметрично, обещая идти до конца.

Уже через несколько дней Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%. А Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%. Недавно в Белом доме заявили, что в результате ответных действий на тарифы США Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.

На фоне этих событий Трамп призвал Китай позвонить ему для начала переговоров по решению торговой борьбы между двумя крупнейшими экономиками мира.