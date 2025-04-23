ua en ru
Ср, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Белом доме озвучили условие, при котором Трамп готов уменьшить пошлины для Китая

Среда 23 апреля 2025 21:49
UA EN RU
В Белом доме озвучили условие, при котором Трамп готов уменьшить пошлины для Китая Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки не будут вводить одностороннее снижение тарифов, введенных против Китая.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент (Трамп - ред.) дал понять, что Китаю необходимо заключить соглашение с США, и мы оптимистично настроены на то, что это произойдет. И когда это произойдет, от президента будет зависеть, какой будет тарифная ставка в отношении Китая", - сказала Левитт.

Она заявила, что Штаты должны увидеть снижение тарифов и немонетарных тарифных барьеров со стороны Китая.

"Нам также необходимо продолжать следить за тем, чтобы эти компании за рубежом возвращали свои производства в Соединенные Штаты Америки, чтобы мы могли укрепить эти важнейшие цепочки поставок", - заявила она.

Пошлины США и Китая

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%. С тех пор Пекин отвечал симметрично, обещая идти до конца.

Уже через несколько дней Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%. А Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%. Недавно в Белом доме заявили, что в результате ответных действий на тарифы США Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.

На фоне этих событий Трамп призвал Китай позвонить ему для начала переговоров по решению торговой борьбы между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай заявил, что хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем Пекин согласится на торговые переговоры с США.

На что Трамп ранее сегодня таки анонсировал, что тарифы на китайские товары "существенно снизятся". Однако отметил, что не будут отменены полностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению