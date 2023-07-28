ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі назвали мету поїздки Шойгу до Кім Чен Ина

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 28 липня 2023 11:54
У Білому домі назвали мету поїздки Шойгу до Кім Чен Ина Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу та лідер КНДР Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб просити допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з (Північною Кореєю, - ред.)", - сказав він.

Зазначимо, як пише ВВС, візит Шойгу відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості між США, КНДР і Росією, зокрема через російське вторгнення в Україну, і підозри, що Пхеньян постачає Москві зброю для використання у війні проти України. Зокрема, як зазначають журналісти, ще восени минулого року звучали версії про постачання артилерійських снарядів і ракет ближнього радіусу дії. Але й КНДР та Росія заперечують цей факт.

Цікаво, що в Північній Кореї цього тижня відзначаються 70-ті роковини закінчення Корейської війни. У ході візиту Кім Чен Ин продемонстрував Шойгу новітню зброю КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сергей Шойгу
NEWS
Вихідні в серпні. Чи відпочиватимемо на День Незалежності України
Вихідні в серпні. Чи відпочиватимемо на День Незалежності України
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків