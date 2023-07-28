У Білому домі назвали мету поїздки Шойгу до Кім Чен Ина
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб просити допомоги на фоні труднощів зі зброєю.
Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з (Північною Кореєю, - ред.)", - сказав він.
Зазначимо, як пише ВВС, візит Шойгу відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості між США, КНДР і Росією, зокрема через російське вторгнення в Україну, і підозри, що Пхеньян постачає Москві зброю для використання у війні проти України. Зокрема, як зазначають журналісти, ще восени минулого року звучали версії про постачання артилерійських снарядів і ракет ближнього радіусу дії. Але й КНДР та Росія заперечують цей факт.
Цікаво, що в Північній Кореї цього тижня відзначаються 70-ті роковини закінчення Корейської війни. У ході візиту Кім Чен Ин продемонстрував Шойгу новітню зброю КНДР.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.