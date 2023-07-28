У Білому домі назвали мету поїздки Шойгу до Кім Чен Ина

Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з (Північною Кореєю, - ред.)", - сказав він.

Зазначимо, як пише ВВС, візит Шойгу відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості між США, КНДР і Росією, зокрема через російське вторгнення в Україну, і підозри, що Пхеньян постачає Москві зброю для використання у війні проти України. Зокрема, як зазначають журналісти, ще восени минулого року звучали версії про постачання артилерійських снарядів і ракет ближнього радіусу дії. Але й КНДР та Росія заперечують цей факт.

Цікаво, що в Північній Кореї цього тижня відзначаються 70-ті роковини закінчення Корейської війни. У ході візиту Кім Чен Ин продемонстрував Шойгу новітню зброю КНДР.