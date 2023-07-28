ua en ru
Пт, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белом доме назвали цель поездки Шойгу к Ким Чен Ыну

Новина українською →
Россия, Пятница 28 июля 2023 11:54
В Белом доме назвали цель поездки Шойгу к Ким Чен Ыну Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы просить помощи на фоне трудностей с оружием.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает в себя некоторые контакты с (Северной Кореей, - ред.)", - сказал он.

Отметим, как пишет ВВС, визит Шойгу проходит на фоне роста геополитической напряженности между США, КНДР и Россией, в частности, из-за российского вторжения в Украину, и подозрений, что Пхеньян поставляет Москве оружие для использования в войне против Украины. В частности, как указывают журналисты, еще осенью прошлого года звучали версии о поставках артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия. Но и КНДР и Россия отрицают этот факт.

Интересно, что в Северной Корее на этой неделе отмечается 70-я годовщина окончания Корейской войны. В ходе визита Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу новейшее оружие КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сергей Шойгу
NEWS
Выходные в августе. Будем ли отдыхать на День Независимости Украины
Выходные в августе. Будем ли отдыхать на День Независимости Украины
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов