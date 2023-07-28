В Белом доме назвали цель поездки Шойгу к Ким Чен Ыну
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы просить помощи на фоне трудностей с оружием.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает в себя некоторые контакты с (Северной Кореей, - ред.)", - сказал он.
Отметим, как пишет ВВС, визит Шойгу проходит на фоне роста геополитической напряженности между США, КНДР и Россией, в частности, из-за российского вторжения в Украину, и подозрений, что Пхеньян поставляет Москве оружие для использования в войне против Украины. В частности, как указывают журналисты, еще осенью прошлого года звучали версии о поставках артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия. Но и КНДР и Россия отрицают этот факт.
Интересно, что в Северной Корее на этой неделе отмечается 70-я годовщина окончания Корейской войны. В ходе визита Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу новейшее оружие КНДР.
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