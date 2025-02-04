У Білому домі назвали Маска "спеціальним держслужбовцем": що це означає

Мільярдера Ілона Маска призначили спеціальним державним службовцем під керівництво президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Статус Маска означає, що він не є волонтером чи штатним федеральним службовцем. Згідно з інформацією Міністерства юстиції, спеціальний держслужбовець - це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду".
За словами неназваного посадовця, Маск не отримує зарплату. Водночас мільярдер має надсекретний допуск до державної таємниці й підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє держслужбовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси.
Вчора, 3 лютого, Трамп підтвердив інформацію про те, що мільярдер має доступ до критично важливої платіжної системи Міністерства фінансів, яка переказує кошти від імені всього федерального уряду. Федеральні профспілки й інші організації, своєю чергою, подали до суду на відомство через цей доступ.
У 2024 році Ілон Маск, відомий підприємець і засновник компаній Tesla та SpaceX, активно підтримав передвиборчу кампанію Дональда Трампа, інвестувавши в неї мільйони доларів. Після перемоги республіканця на президентських виборах Маск був призначений керівником новоствореного Департаменту з питань урядової ефективності (DOGE), метою якого є аудит та підвищення ефективності роботи федерального уряду.
Детальніше про мільярдера та його медійну війну, яку він нещодавно розв'язав - в матеріалі РБК-Україна "Сірий кардинал Трампа. Куди заведуть Ілона Маска його нападки на Європу і Канаду".
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