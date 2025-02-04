UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

У Білому домі назвали Маска "спеціальним держслужбовцем": що це означає

Фото: Ілон Маск, мільярдер (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мільярдера Ілона Маска призначили спеціальним державним службовцем під керівництво президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Статус Маска означає, що він не є волонтером чи штатним федеральним службовцем. Згідно з інформацією Міністерства юстиції, спеціальний держслужбовець - це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду".

За словами неназваного посадовця, Маск не отримує зарплату. Водночас мільярдер має надсекретний допуск до державної таємниці й підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє держслужбовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси.

Вчора, 3 лютого, Трамп підтвердив інформацію про те, що мільярдер має доступ до критично важливої платіжної системи Міністерства фінансів, яка переказує кошти від імені всього федерального уряду. Федеральні профспілки й інші організації, своєю чергою, подали до суду на відомство через цей доступ. 

Ілон Маск

У 2024 році Ілон Маск, відомий підприємець і засновник компаній Tesla та SpaceX, активно підтримав передвиборчу кампанію Дональда Трампа, інвестувавши в неї мільйони доларів. Після перемоги республіканця на президентських виборах Маск був призначений керівником новоствореного Департаменту з питань урядової ефективності (DOGE), метою якого є аудит та підвищення ефективності роботи федерального уряду.

Детальніше про мільярдера та його медійну війну, яку він нещодавно розв'язав - в матеріалі РБК-Україна "Сірий кардинал Трампа. Куди заведуть Ілона Маска його нападки на Європу і Канаду".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілий дімІлон Маск