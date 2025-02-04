В Белом доме назвали Маска "специальным госслужащим": что это значит

Миллиардера Илона Маска назначили специальным государственным служащим под руководство президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Статус Маска означает, что он не является волонтером или штатным федеральным служащим. Согласно информации Министерства юстиции, специальный госслужащий - это "любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода".
По словам неназванного чиновника, Маск не получает зарплату. В то же время миллиардер имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне и подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, который запрещает госслужащим участвовать в делах, которые могут повлиять на их финансовые интересы.
Вчера, 3 февраля, Трамп подтвердил информацию о том, что миллиардер имеет доступ к критически важной платежной системе Министерства финансов, которая переводит средства от имени всего федерального правительства. Федеральные профсоюзы и другие организации, в свою очередь, подали в суд на ведомство из-за этого доступа.
В 2024 году Илон Маск, известный предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX, активно поддержал предвыборную кампанию Дональда Трампа, инвестировав в нее миллионы долларов. После победы республиканца на президентских выборах Маск был назначен руководителем новосозданного Департамента по вопросам правительственной эффективности (DOGE), целью которого является аудит и повышение эффективности работы федерального правительства.
Подробнее о миллиардере и его медийной войне, которую он недавно развязал - в материале РБК-Украина "Серый кардинал Трампа. Куда заведут Илона Маска его нападки на Европу и Канаду".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.