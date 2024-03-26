У Білому домі пояснили Конгресу, чому критично важливо затвердити фіндопомогу Україні

За її словами, члени Конгресу "мають просуватися вперед у цьому питанні".

"Йдеться про нашу національну безпеку – так само як ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано", - сказала представник адміністрації Байдена.

Вона підкреслила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроекту, раніше ухваленого Сенатом. За її словами, якби цей документ був винесений на розгляд спікером палати Майком Джонсоном, він здобув би переважну підтримку, як і в Сенаті, де за нього проголосували 70 проти 29 законодавців.

Жан-П’єр зазначила, що Білий дім заохочуватиме спікера Джонсона винести цей законопроект на голосування.