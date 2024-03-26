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У Білому домі пояснили Конгресу, чому критично важливо затвердити фіндопомогу Україні

Фото: у Білому домі обіцяють переконати Конгрес схвалити допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Адміністрація президента США Джо Байдена вкотре закликала Конгрес якомога скоріше ухвалити законопроект із фінансовою допомогою на оборонні потреби Україні. І нагадали, що це питання тісно пов’язано з національною безпекою Америки.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

За її словами, члени Конгресу "мають просуватися вперед у цьому питанні".

"Йдеться про нашу національну безпеку – так само як ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано", - сказала представник адміністрації Байдена.

Вона підкреслила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроекту, раніше ухваленого Сенатом. За її словами, якби цей документ був винесений на розгляд спікером палати Майком Джонсоном, він здобув би переважну підтримку, як і в Сенаті, де за нього проголосували 70 проти 29 законодавців.

Жан-П’єр зазначила, що Білий дім заохочуватиме спікера Джонсона винести цей законопроект на голосування.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон свідомо відмовляється виносити законопроект на голосування, чим затягує надання військової допомоги Україні.

Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту. В ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів - лише 47,69 млрд доларів. Також Джонсон натякнув, що Палата представників готова розблокувати допомогу Україні, але вона буде надаватися США не безплатно, а за програмою позики або кредитування.

Про те, як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Білий дім