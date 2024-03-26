В Белом доме объяснили Конгрессу, почему критически важно утвердить финпомощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена в очередной раз призвала Конгресс как можно скорее принять законопроект с финансовой помощью на оборонные нужды Украины. И напомнили, что этот вопрос тесно связан с национальной безопасностью Америки.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.
По ее словам, члены Конгресса "должны продвигаться вперед в этом вопросе".
"Речь идет о нашей национальной безопасности - так же как мы говорим о помощи Украине, это также наша собственная национальная безопасность. Здесь все связано", - сказала представитель администрации Байдена.
Она подчеркнула, что лучшим вариантом было бы принятие Палатой представителей законопроекта, ранее принятого Сенатом. По ее словам, если бы этот документ был вынесен на рассмотрение спикером палаты Майком Джонсоном, он получил бы подавляющую поддержку, как и в Сенате, где за него проголосовали 70 против 29 законодателей.
Жан-Пьер отметила, что Белый дом будет поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на голосование.
После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.
13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон сознательно отказывается выносить законопроект на голосование, чем затягивает предоставление военной помощи Украине.
Вместо этого Джонсон начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств - всего 47,69 млрд долларов. Также Джонсон намекнул, что Палата представителей готова разблокировать помощь Украине, но она будет предоставляться США не бесплатно, а по программе займа или кредитования.
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