В Белом доме объяснили Конгрессу, почему критически важно утвердить финпомощь Украине

По ее словам, члены Конгресса "должны продвигаться вперед в этом вопросе".

"Речь идет о нашей национальной безопасности - так же как мы говорим о помощи Украине, это также наша собственная национальная безопасность. Здесь все связано", - сказала представитель администрации Байдена.

Она подчеркнула, что лучшим вариантом было бы принятие Палатой представителей законопроекта, ранее принятого Сенатом. По ее словам, если бы этот документ был вынесен на рассмотрение спикером палаты Майком Джонсоном, он получил бы подавляющую поддержку, как и в Сенате, где за него проголосовали 70 против 29 законодателей.

Жан-Пьер отметила, что Белый дом будет поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на голосование.