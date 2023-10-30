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У Білому домі готують потужний сигнал для стримування Ірану

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США працюють над тим, щоб надіслати потужний сигнал для стримування потенційної агресії Ірану на тлі побоювань ескалації регіонального конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Ми, безумовно, будемо діяти - якщо доведеться - для продовження захисту наших військ і наших об'єктів. Ми довели, що будемо завдавати ударів і діяти для цього. І це потужний сигнал, який Іран має зрозуміти. Ми серйозно ставимося до цих обов'язків", - сказав він.

Кірбі зазначив, що США також дуже серйозно ставляться до інтересів їхньої національної безпеки в цілому в регіоні, саме тому президент Джо Байден задіяв дві авіаносні ударні групи.

"Ми повинні переконатися, що посилаємо сигнал усім гравцям, не лише Ірану, а всім гравцям, в тому числі і Ірану, що ми будемо дуже серйозно ставитися до інтересів нашої національної безпеки. Ми будемо захищати і обороняти наші війська. І ми зробимо це в той час і в той спосіб, який ми оберемо", - додав він.

Що цьому передувало

Вчора президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Ізраїль "перетнув червоні лінії" і це "може змусити всіх вжити заходів". Так, існують побоювання, що військова кампанія Ізраїлю в Секторі Гази відкриє більше фронтів.

Зокрема, вже відбуваються перестрілки на кордоні між північним Ізраїлем і південним Ліваном. Але збільшення кількості зіткнень з Хезболлою викликало побоювання, що потужне ліванське воєнізоване угрупування може взяти активну участь у конфлікті.

Додамо, що вчора радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також попередив про підвищений ризик переростання війни в ширший конфлікт на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

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