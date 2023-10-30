В Белом доме готовят мощный сигнал для сдерживания Ирана

"Мы, безусловно, будем действовать - если придется - для продолжения защиты наших войск и наших объектов. Мы доказали, что будем наносить удары и действовать для этого. И это мощный сигнал, который Иран должен понять. Мы серьезно относимся к этим обязанностям", - сказал он.

Кирби отметил, что США также очень серьезно относятся к интересам их национальной безопасности в целом в регионе, поэтому президент Джо Байден задействовал две авианосные ударные группы.

"Мы должны убедиться, что посылаем сигнал всем игрокам, не только Ирану, а всем игрокам, в том числе и Ирану, что мы будем очень серьезно относиться к интересам нашей национальной безопасности. Мы будем защищать и оборонять наши войска. И мы сделаем это в то время и тем способом, который мы выберем", - добавил он.

Что этому предшествовало

Вчера президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Израиль "пересек красные линии" и это "может заставить всех принять меры". Так, существуют опасения, что военная кампания Израиля в Секторе Газа откроет больше фронтов.

В частности, уже проходят перестрелки на границе между северным Израилем и южным Ливаном. Но увеличение количества столкновений с Хезболлой вызвало опасение, что мощная ливанская военизированная группировка может активно участвовать в конфликте.

Добавим, что вчера советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также предупредил о повышенном риске перерастания войны в более широкий конфликт на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.