В Білому домі дали федеральним агентствам 30 днів на видалення TikTok зі своїх пристроїв

Адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Адміністрація Байдена-Гарріса вклала великі зусилля у захист цифрової інфраструктури нашої країни та обмеження доступу іноземних супротивників до даних американців", - заявив Кріс ДеРуша, федеральний головний інформаційний офіцер.

Управління бюджету вважає надані в понеділок рекомендації "важливим кроком вперед у вирішенні ризиків, які додаток може створювати для чутливих урядових даних".

Деякі агентства, включаючи Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та держави, вже мають обмеження на використання TikTok. Решта уряду повинна приєднатися до них протягом 30 днів.

Нагадаємо, що раніше дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

Також ми писали, що Палата представників Конгресу запровадила заборону використання програми китайської соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, що використовуються для роботи в Палаті представників і всіма її співробітниками.

Крім цього, канадський уряд також заборонив використання TikTok на робочих пристроях співробітників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.