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У Білому домі анонсували новий пакет військової допопоги для України

Фото: Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах наразі триває робота над підготовкою нового пакета військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, що цитує заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від США", - вказав представник адміністрації американського президента.

Кірбі підкреслив, що підтримка Києва з боку Вашингтона "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми надаються".

У цьому контексті координатор Ради нацбезпеки Білого дому додав, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість надалі допомагати Україні.

Нагадаємо, раніше Кірбі зауважив, що передача Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі не вплине на позицію США щодо постачання F-16.

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