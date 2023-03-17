У Білому домі анонсували новий пакет військової допопоги для України

У Сполучених Штатах наразі триває робота над підготовкою нового пакета військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, що цитує заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від США", - вказав представник адміністрації американського президента.

Кірбі підкреслив, що підтримка Києва з боку Вашингтона "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми надаються".

У цьому контексті координатор Ради нацбезпеки Білого дому додав, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість надалі допомагати Україні.