RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Фото: Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах продолжается работа над подготовкой нового пакета военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, что цитирует заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи от США", - указал представитель администрации американского президента.

Кирби подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Вашингтона "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются".

В этом контексте координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решительность в дальнейшем помогать Украине.

Напомним, ранее Кирби отметил, что передача Украине истребителей МиГ-29 от Польши не повлияет на позицию США по поставкам F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелый домПомощь Украине