В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

В Соединенных Штатах продолжается работа над подготовкой нового пакета военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, что цитирует заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи от США", - указал представитель администрации американского президента.

Кирби подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Вашингтона "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются".

В этом контексте координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решительность в дальнейшем помогать Украине.