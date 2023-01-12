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У Біломі домі відреагували на чергові кадрові перестановки в командуванні РФ

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Четвер 12 січня 2023 00:56
У Біломі домі відреагували на чергові кадрові перестановки в командуванні РФ Фото: Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (foxnews.com)
Автор: Олег Васьків

Кадрові перестановки у військовому командуванні РФ є далеко не першою спробою окупантів подолати проблеми, які вони створили самі, коли роз'язали війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Росіяни внесли багато змін (впродовж повномасштабного вторгнення - ред.)", - зазначила спікерка.

Водночас Жан-П'єр підкреслила, що цю війну розпочала РФ і може припинити агресію просто зараз, якщо у Москві захочуть це зробити.

Представниця Білого дому також додала, що президент США Джо Байден неодноразово особисто висловлював підтримку й захоплення українським народом, який мужньо протистоїть загарбникам.

Нагадаємо, 11 січня Міноборони РФ призначило нового командувача окупаційними військами в Україні.

До слова, у розвідці Великої Британії прокоментували кадрові перестановки у керівництві російської армії.

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