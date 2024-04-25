Білодід здобула "золото" на чемпіонаті Європи з дзюдо

Українка Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це найкращий результат спортсменки за останні п'ять років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію дзюдо України в Telegram.
На шляху до фіналу українка змогла здолати п'ять суперниць: Піхлу Салонен, Ацелію Топрак, Тімну Нельсон-Леві та Етері Ліперталіані.
У фіналі Білодід зустрілася зі словенкою Каєю Кайзер. У 2023 році українка не змогла здолати її у чвертьфіналі Гран-прі Загреба, але вона отримала реванш.
Таким чином Білодід здобула вже четверту нагороду на рівні ЧЄ - до цього мала дві золоті та одну срібну нагороду у ваговій категорії до 48 кг.
Також така перемога стала першою для української спортсменки на рівні чемпіонату світу та Європи після того, як вона змінила вагову категорію у 2022 році.
Нагадаємо, на турнірі з дзюдо серії Grand Slam у Баку одразу дві українські спортсменки у ваговій категорії до 78 кілограм завоювали медалі.
Тоді Юлія Курченко стала срібною призеркою, Єлизавета Литвиненко отримала "бронзу".
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