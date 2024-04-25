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Білодід здобула "золото" на чемпіонаті Європи з дзюдо

Фото: Дар'я Білодід, українська дзюдоїстка (twitter.com/DariaBilodid)
Автор: Іван Носальський

Українка Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це найкращий результат спортсменки за останні п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію дзюдо України в Telegram.

На шляху до фіналу українка змогла здолати п'ять суперниць: Піхлу Салонен, Ацелію Топрак, Тімну Нельсон-Леві та Етері Ліперталіані.

 

У фіналі Білодід зустрілася зі словенкою Каєю Кайзер. У 2023 році українка не змогла здолати її у чвертьфіналі Гран-прі Загреба, але вона отримала реванш.

Таким чином Білодід здобула вже четверту нагороду на рівні ЧЄ - до цього мала дві золоті та одну срібну нагороду у ваговій категорії до 48 кг.

Також така перемога стала першою для української спортсменки на рівні чемпіонату світу та Європи після того, як вона змінила вагову категорію у 2022 році.

Успіхи України у дзюдо

Нагадаємо, на турнірі з дзюдо серії Grand Slam у Баку одразу дві українські спортсменки у ваговій категорії до 78 кілограм завоювали медалі.

Тоді Юлія Курченко стала срібною призеркою, Єлизавета Литвиненко отримала "бронзу".

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