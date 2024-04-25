Билодид завоевала "золото" на чемпионате Европы по дзюдо

На пути к финалу украинка смогла одолеть пять соперниц: Пихлу Салонен, Ацелию Топрак, Тимну Нельсон-Леви и Этери Липерталиани.

В финале Билодид встретилась со словенкой Каей Кайзер. В 2023 году украинка не смогла одолеть ее в чвертьфинале Гран-при Загреба, но она получила реванш.

Таким образом Билодид завоевала уже четвертую награду на уровне ЧЕ - до этого у нее было две золотых и одна серебряная награда в весовой категории до 48 кг.

Также такая победа стала первой для украинской спортсменки на уровне чемпионата мира и Европы после того, как она сменила весовую категорию в 2022 году.