Україна виборола дві медалі на турнірі з дзюдо

Медальною стала сьогодні для України жіноча вагова категорія до 78 кг на турнірі з дзюдо серії Grand Slam, що приймала столиця Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

На п'єдестал пошани зійшли одразу дві українські спортсменки. Юлія Курченко стала срібною призеркою, Єлизавета Литвиненко виборола бронзу.

Відзначимо, що українські дзюдоїстки зустрілися між собою на стадії чвертьфіналу, доля якого вирішилася по третьому "шидо", що отримала на останній хвилині основного часу Литвиненко.

Єлизавета далі оформила бронзову і, до речі, першу в кар'єрі, медаль Grand Slam, успішно впоравшись з обома суперницями у втішній сітці: "іппоном" достроково з Лоріаной Кукой з Косово та на "голден скор" зі словенкою Меткою Лобнік.

Курченко у півфіналі декласувала німкеню Анну Монту Олек, після чого у головному поєдинку дня все ж поступилася у додатковий час досвідченій триразовій медалістці чемпіонату світу Гюше Стенгейс з Нідерландів.

Нагадаємо, що днями три медалі здобули представники збірної України з дзюдо на турнірі European Open.

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