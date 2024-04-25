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Билодид завоевала "золото" на чемпионате Европы по дзюдо

Загреб, Четверг 25 апреля 2024 21:50
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Билодид завоевала "золото" на чемпионате Европы по дзюдо Фото: Дарья Билодид, украинская дзюдоистка (twitter.com/DariaBilodid)
Автор: Иван Носальский

Украинка Дарья Билодид стала чемпионкой Европы по дзюдо в весовой категории до 57 килограмм. Это лучший результат спортсменки за последние пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины в Telegram.

На пути к финалу украинка смогла одолеть пять соперниц: Пихлу Салонен, Ацелию Топрак, Тимну Нельсон-Леви и Этери Липерталиани.

В финале Билодид встретилась со словенкой Каей Кайзер. В 2023 году украинка не смогла одолеть ее в чвертьфинале Гран-при Загреба, но она получила реванш.

Таким образом Билодид завоевала уже четвертую награду на уровне ЧЕ - до этого у нее было две золотых и одна серебряная награда в весовой категории до 48 кг.

Также такая победа стала первой для украинской спортсменки на уровне чемпионата мира и Европы после того, как она сменила весовую категорию в 2022 году.

Успехи Украины в дзюдо

Напомним, на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку сразу две украинских спортсменки в весовой категории до 78 килограмм завоевали медали.

Тогда Юлия Курченко стала серебряным призером, Елизавета Литвиненко получила "бронзу".

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