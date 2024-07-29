Білодід прикро завершила виступи на Олімпійських іграх

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід програла японці Харуці Фунакубо сутичку в 1/8 фіналу олімпійського турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Олімпіада-2024, дзюдо, 1/8 фіналу, жінки
Білодід – Фунакубо – 0:10
Українка вийшла на татамі після блискавичної перемоги над представницею Кирібаті. Однак, сутичка з японською дзюдоїсткою не стала легкою прогулянкою. Основні 5 хвилин завершилися нульовою нічиєю без результативних дій.
На старті додаткового часу суддя вилучив маму Білодід і за сумісництвом тренерку за постійні підказки підопічній. Запекла боротьба тривала далі. Обидві дзюдоїстки мали в пасиві "шидо" – попередження.
Зрештою, українська атлетка отримала третю жовту картку. Вона автоматично перетворилася на червону та спричинила поразку Білодід. Фунакубо в чвертьфіналі змагань зустрінеться з господаркою змагань Сарою-Леоні Сізік.
Уродженка Києва, донька дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової. У дзюдо прийшла в 6 років із художньої гімнастики.
Першу дорослу нагороду завоювала в 16 на відкритому Континентальному кубку в Празі. Згодом двічі стала чемпіонкою Європи та світу (до 48 кг), а на Олімпійських іграх у Токіо здобула бронзову медаль.
У рамках підготовки до Олімпіади-2024 вирішила перейти в дивізіон до 57 кг. У новій вазі цьогоріч тріумфувала на чемпіонаті Європи в Загребі.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 28 липня на Олімпійських іграх-2024.
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