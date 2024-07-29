RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Билодид досадно завершила выступления на Олимпийских играх

Фото: Дарья Билодид не смогла побороться за медали (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проиграла японке Харуке Фунакубо схватку в 1/8 финала олимпийского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, дзюдо, 1/8 финала, женщины

Билодид – Фунакубо – 0:10

 

Украинка вышла на татами после молниеносной победы над представительницей Кирибати. Однако схватка с японской дзюдоисткой не стала легкой прогулкой. Основные 5 минут завершились нулевой ничьей без результативных действий.

На старте дополнительного времени судья удалил маму Билодид и по совместительству тренера за постоянные подсказки подопечной. Упорная борьба продолжалась дальше. Обе дзюдоистки имели в пассиве "шидо" – предупреждения.

В конце концов, украинская атлетка получила третью желтую карточку. Она автоматически превратилась в красную и повлекла за собой поражение Билодид. Фунакубо в четвертьфинале соревнований встретится с хозяйкой соревнований Сарой-Леони Сизик.

Кто такая Дарья Билодид

Уроженка Киева, дочь дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. В дзюдо пришла в 6 лет из художественной гимнастике.

Первую взрослую награду завоевала в 16 на открытом Континентальном кубке в Праге. Впоследствии дважды стала чемпионкой Европы и мира (до 48 кг), а на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

В рамках подготовки к Олимпиаде-2024 решила перейти в дивизион до 57 кг. В новом весе в этом году триумфовала на чемпионате Европы в Загребе.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024Дарья Белодед