У Білій Церкві розпочалося будівництво кварталу на 1000 квартир для переселенців із Маріуполя

Квартири передадуть у власність Маріупольської громади, вони будуть повністю відремонтовані та оснащені меблями й технікою. Орендна плата становитиме не більше 30% середнього доходу родини, але не більше 4–6 тис. грн на місяць. Окремі категорії ВПО зможуть проживати безоплатно в рамках державних програм. Також тривають переговори щодо міжнародної підтримки для масштабування проєкту.

Під час церемонії на будівельному майданчику віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом із партнерами відкрив пам’ятний знак, присвячений Героям гарнізону "Маріуполь". У його основу закладено якір військового судна "Донбас", яке під час оборони міста було затоплене, щоб заблокувати захід російських кораблів у порт.

"Це більше, ніж житло. Це можливість для людей, які втратили свої домівки, відновити життя в Україні", - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Будівництво відбувається в межах урядової ініціативи "Мій дім. Україна", що передбачає формування державної системи доступного житла для соціально вразливих громадян. Пілот для маріупольців реалізується відповідно до постанови уряду №814 Маріупольською міською радою за участю Мінрозвитку, Київської ОВА, Білоцерківської міськради та за підтримки Групи Метінвест.

"Маріуполь – місто незламних героїв. Масштаби втрат, яких зазнали наші громадяни, зокрема маріупольці - безпрецедентні, тому старт проєкту "Мій дім. Україна" - важливий крок у розбудові нової житлової політики. Маємо масштабувати таку модель. Завдяки консолідованому підходу у форматі “Пліч-О-Пліч”, де об’єднані зусилля держави, громади та бізнесу, повертаємо людям не просто дах над головою, а можливість впевнено будувати своє майбутнє на українській землі", - зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Будівництво вже пройшло етап землевідведення та основні підготовчі роботи. Після затвердження порядку фінансування розпочнеться отримання дозволів і старт активних робіт. Першу чергу, - вісім будинків для понад 500 родин, - планують звести за технологією сталевого каркаса, що скоротить строки та зменшить витрати. Група Метінвест вже передала державі та Маріупольській міськраді документацію кварталу "Сталева мрія" для подальшого використання: у компанії кажуть, що проєкт дозволяє розширити використання української сталі в соціальному будівництві та сприяти підсиленню стійкості громад.

"Для Ріната Ахметова неймовірно важливо бачити, як інвестиції у стійкість та відбудову України дають реальний результат. Створений Метінвестом проєкт житлового кварталу за концепцією "Сталева Мрія" є універсальним, враховує європейські принципи соцжитла з гідними умовами, і може бути тиражований для системного вирішення проблем ВПО. Рінат Ахметов і далі має намір системно підтримувати реалізацію подібних проєктів у координації з державою та міжнародними партнерами", - каже директорка з комунікацій SCM та голова Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, область уже прийняла понад 230 тис. переселенців, і новий житловий квартал матиме позитивний вплив на економіку регіону. Проєкт відповідає принципам та концепції соцжитла, розробленими Big City Lab та партнерами, і передбачає низькоповерхову забудову з безбар’єрним середовищем, просторами для відпочинку, дитячими зонами, доступними сервісами та укриттями.

У подальшому пілот планують масштабувати на регіони з найбільшою кількістю маріупольців - Львів та Дніпро.