В Белой Церкви началось строительство квартала на 1000 квартир для переселенцев из Мариуполя

Квартиры передадут в собственность Мариупольской громады, они будут полностью отремонтированы и оснащены мебелью и техникой. Арендная плата будет составлять не более 30% среднего дохода семьи, но не более 4-6 тыс. грн в месяц. Отдельные категории ВПЛ смогут проживать бесплатно в рамках государственных программ. Также ведутся переговоры о международной поддержке для масштабирования проекта.

Во время церемонии на строительной площадке вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба вместе с партнерами открыл памятный знак, посвященный Героям гарнизона "Мариуполь". В его основу заложен якорь военного судна "Донбасс", которое во время обороны города было затоплено, чтобы заблокировать заход российских кораблей в порт.

"Это больше, чем жилье. Это возможность для людей, которые потеряли свои дома, восстановить жизнь в Украине", - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Строительство происходит в рамках правительственной инициативы "Мой дом. Украина", предусматривающей формирование государственной системы доступного жилья для социально уязвимых граждан. Пилот для мариупольцев реализуется в соответствии с постановлением правительства №814 Мариупольским городским советом при участии Минразвития, Киевской ОГА, Белоцерковского горсовета и при поддержке Группы Метинвест.

"Мариуполь - город несокрушимых героев. Масштабы потерь, которые понесли наши граждане, в частности мариупольцы - беспрецедентные, поэтому старт проекта "Мой дом. Украина" - важный шаг в развитии новой жилищной политики. Должны масштабировать такую модель. Благодаря консолидированному подходу в формате "Бок о Бок", где объединены усилия государства, общества и бизнеса, возвращаем людям не просто крышу над головой, а возможность уверенно строить свое будущее на украинской земле", - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Строительство уже прошло этап землеотвода и основные подготовительные работы. После утверждения порядка финансирования начнется получение разрешений и старт активных работ. Первую очередь, - восемь домов для более 500 семей, - планируют возвести по технологии стального каркаса, что сократит сроки и уменьшит расходы. Группа Метинвест уже передала государству и Мариупольскому горсовету документацию квартала "Стальная мечта" для дальнейшего использования: в компании говорят, что проект позволяет расширить использование украинской стали в социальном строительстве и способствовать усилению устойчивости громад.

"Для Рината Ахметова невероятно важно видеть, как инвестиции в устойчивость и восстановление Украины дают реальный результат. Созданный Метинвестом проект жилого квартала по концепции "Стальная Мечта" является универсальным, учитывает европейские принципы соцжилья с достойными условиями, и может быть тиражирован для системного решения проблем ВПЛ. Ринат Ахметов и дальше намерен системно поддерживать реализацию подобных проектов в координации с государством и международными партнерами", - говорит директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

По словам главы Киевской ОГА Николая Калашника, область уже приняла более 230 тыс. переселенцев, и новый жилой квартал окажет положительное влияние на экономику региона. Проект соответствует принципам и концепции соцжилья, разработанными Big City Lab и партнерами, и предусматривает низкоэтажную застройку с безбарьерной средой, пространствами для отдыха, детскими зонами, доступными сервисами и укрытиями.

В дальнейшем пилот планируют масштабировать на регионы с наибольшим количеством мариупольцев - Львов и Днепр.