В Білій Церкві нібито побили чоловіка під час вручення повістки. Поліція попередила про фейк

Правоохоронці спростували інформацію про смертельне побиття чоловіка під час вручення повістки в Білій Церкві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білоцерківське районне управління поліції.
У мережі шириться інформація про те, що 27 грудня в Білій Церкві представники ТЦК нібито побили хлопця, який після цього опинився в лікарні та наступного дня помер.
"Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало", - повідомили правоохоронці.
Поліція закликала громадян перевіряти та поширювати інформацію лише з офіційних джерел.
Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.
При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у законопроєкті є норми, які суперечать Конституції. Мова про обмеження для ухилянтів. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю.
За інформацією джерел РБК-Україна, законопроєкт все ще можуть змінити або доопрацювати.
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