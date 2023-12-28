В Білій Церкві нібито побили чоловіка під час вручення повістки. Поліція попередила про фейк

У мережі шириться інформація про те, що 27 грудня в Білій Церкві представники ТЦК нібито побили хлопця, який після цього опинився в лікарні та наступного дня помер.

"Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало", - повідомили правоохоронці.

Поліція закликала громадян перевіряти та поширювати інформацію лише з офіційних джерел.

Законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у законопроєкті є норми, які суперечать Конституції. Мова про обмеження для ухилянтів. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю.

За інформацією джерел РБК-Україна, законопроєкт все ще можуть змінити або доопрацювати.

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