UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Білій Церкві нібито побили чоловіка під час вручення повістки. Поліція попередила про фейк

Фото: поліція спростувала інформацію про смертельне побиття чоловіка (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці спростували інформацію про смертельне побиття чоловіка під час вручення повістки в Білій Церкві.

У мережі шириться інформація про те, що 27 грудня в Білій Церкві представники ТЦК нібито побили хлопця, який після цього опинився в лікарні та наступного дня помер.

"Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало", - повідомили правоохоронці.

Поліція закликала громадян перевіряти та поширювати інформацію лише з офіційних джерел.

Законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у законопроєкті є норми, які суперечать Конституції. Мова про обмеження для ухилянтів. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю.

За інформацією джерел РБК-Україна, законопроєкт все ще можуть змінити або доопрацювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України