В Белой Церкви якобы избили мужчину во время вручения повестки. Полиция предупредила о фейке

В сети распространяется информация о том, что 27 декабря в Белой Церкви представители ТЦК якобы избили парня, который после этого оказался в больнице и на следующий день умер.

"Сообщаем, что в полицию подобных сообщений не поступало. Представители ТЦК также утверждают, что указанных ситуаций во время общения с жителями города не возникало", - сообщили правоохранители.

Полиция призвала граждан проверять и распространять информацию только из официальных источников.

Законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.

При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. Речь об ограничениях для уклоняющихся. В частности, это запрет на сделки с недвижимостью.

По информации источников РБК-Украина, законопроект все еще могут изменить или доработать.

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