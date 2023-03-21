Білий дім про зустріч Путіна та голови КНР: не побачили ознак швидкого завершення війни в Україні

"Ми не бачили нічого з того, що сказали Сі та Путін, що змусило б нас повірити в те, що війна в Україні скоро закінчиться", - заявив він.

Кірбі додав, що не назвав би відносини Росії та Китаю альянсом, додавши, що очевидно, що обидві країни "хотіли б, щоб світ грав за їхніми правилами".

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін хоче активно сприяти примиренню та поновленню переговорного процесу в рамках "мирного плану" щодо війни в Україні.

При цьому представники України передали Китаю як публічно, так і дипломатичними каналами українську формулу світу. В Україні чекають діалогу з Китаєм.

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