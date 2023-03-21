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Белый дом о встрече Путина и главы КНР: не увидели признаков скорого завершения войны в Украине

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Вторник 21 марта 2023 22:47
Белый дом о встрече Путина и главы КНР: не увидели признаков скорого завершения войны в Украине Фото: координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты во время встречи российского диктатора Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не увидели признаков скорого завершения войны в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы не видели ничего из того, что сказали Си и Путин, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится", - заявил он.

Кирби добавил, что не назвал бы отношения России и Китая альянсом, добавив, что очевидно, что обе страны "хотели бы, чтобы мир играл по их правилам".

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин хочет активно содействовать примирению и возобновлению переговорного процесса в рамках "мирного плана" по войне в Украине.

При этом представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога с Китаем.

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