Белый дом о встрече Путина и главы КНР: не увидели признаков скорого завершения войны в Украине

Соединенные Штаты во время встречи российского диктатора Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не увидели признаков скорого завершения войны в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы не видели ничего из того, что сказали Си и Путин, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится", - заявил он.

Кирби добавил, что не назвал бы отношения России и Китая альянсом, добавив, что очевидно, что обе страны "хотели бы, чтобы мир играл по их правилам".

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин хочет активно содействовать примирению и возобновлению переговорного процесса в рамках "мирного плана" по войне в Украине.

При этом представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога с Китаем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.