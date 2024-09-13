Білий дім про зустріч лідерів США та Британії: не очікуйте заяв щодо ударів вглиб Росії

Партнери не дають дозвіл на удари вглиб Росії

Нагадаємо, що вже тривалий час Україна отримує далекобійні ракети від Британії, США та Франції. Однак використання цієї зброї для ударів по території Росії все ще обмежене.

Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США продовжують вести закриті переговори з Україною щодо цього питання.

Зауважимо, що наразі очікується зустріч президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Ймовірно лідери обговорюватимуть можливість дозволу Збройним силам України завдавати удари по російській території.

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