Білий дім про зустріч лідерів США та Британії: не очікуйте заяв щодо ударів вглиб Росії

У Білому домі не очікують заяв щодо дозволу на удари України вглиб території РФ. Навіть попри майбутню зустріч лідерів США та Британії в Вашингтоні.
Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джеффа Селдина.
США не відступають від заборони використання Україною американської зброї дальнього радіуса дії проти Росії.
"Наша політика не зміниться", - заявив речник Білого дому.
Він також заявив, що не очікував би побачити зміни в цій політиці навіть сьогодні під час зустрічі лідерів США та Британії.
"Я не можу говорити за британців чи французів", - додав Кірбі.
Нагадаємо, що вже тривалий час Україна отримує далекобійні ракети від Британії, США та Франції. Однак використання цієї зброї для ударів по території Росії все ще обмежене.
Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США продовжують вести закриті переговори з Україною щодо цього питання.
Зауважимо, що наразі очікується зустріч президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Ймовірно лідери обговорюватимуть можливість дозволу Збройним силам України завдавати удари по російській території.
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