Белый дом о встрече лидеров США и Британии: не ждите заявлений по поводу ударов вглубь России

Партнеры не дают разрешение на удары в глубь России

Напомним, что уже продолжительное время Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, США и Франции. Однако использование этого оружия для ударов по территории России все еще ограничено.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.

Отметим, что ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Вероятно, лидеры будут обсуждать возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.

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