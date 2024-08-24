Білий дім заявив про прогрес у переговорах щодо припинення вогню у Секторі Газа

Білий дім заявив у п’ятницю, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, які пройшли в Каїрі, були конструктивними та продовжаться на вихідних. США і союзники з Близького Сходу продовжують тиснути на Ізраїль і ХАМАС для досягнення домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Директор ЦРУ Вільям Бернс і старший радник президента Джо Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк очолюють американську сторону на переговорах, які почалися в четвер на тлі великих розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС, адже Ізраїль наполягає на збереженні своїх сил у двох стратегічних коридорах в Газі.
"Було досягнуто прогресу. Зараз нам потрібно, щоб обидві сторони об'єдналися і працювали над реалізацією", - сказав речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі,
Він не уточнив, в чому саме досягнуто прогресу.
Дипломатичні зусилля з досягнення перемир’я подвоїлися, оскільки зростає побоювання щодо ширшої регіональної війни після нещодавніх цілеспрямованих убивств лідерів радикальних угруповань ХАМАС і Хезболла, в яких звинувачують Ізраїль.
Ізраїль і ХАМАС мають розбіжності через Філадельфійський коридор уздовж кордону Гази з Єгиптом і коридору Нецарім зі сходу на захід через територію Гази. ХАМАС вимагає повного виведення ізраїльських військ із регіону.
Нетаньяху наполягає на тому, що Ізраїль контролюватиме Філадельфійський коридор, щоб запобігти переозброєнню ХАМАС і повторенню нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня. Він також спростував повідомлення про те, що Ізраїль готовий прийняти міжнародні сили в коридорі.
Нагадаємо, тиждень тому Нетаньяху звинуватив ХАМАС у "повній упертості". Він заявив міністрам на засіданні уряду, що песимістичний щодо шансів на укладання угоди про звільнення заручників.
У липні ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.
Зокрема через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації усього керівництва ХАМАС перший варіант мирного плану був провалений.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.