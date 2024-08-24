Белый дом заявил о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Секторе Газа

Белый дом заявил в пятницу, что прошедшие в Каире переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС были конструктивными и продолжатся на выходных. США и союзники с Ближнего Востока продолжают оказывать давление на Израиль и ХАМАС для достижения договоренности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Директор ЦРУ Уильям Бернс и старший советник президента Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк возглавляют американскую сторону на переговорах, которые начались в четверг на фоне больших разногласий между Израилем и ХАМАС, ведь Израиль настаивает на сохранении своих сил в двух стратегических коридорах.
"Был достигнут прогресс. Сейчас нам нужно, чтобы обе стороны объединились и работали над реализацией", - сказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби,
Он не уточнил, в чем именно достигнут прогресс.
Дипломатические усилия по достижению перемирия удвоились, поскольку растут опасения по поводу более широкой региональной войны после недавних целенаправленных убийств лидеров радикальных группировок ХАМАС и Хезболла, в которых обвиняют Израиль.
Израиль и ХАМАС имеют разногласия из-за Филадельфийского коридора вдоль границы Газы с Египтом и коридора Нецарим с востока на запад через территорию Газы. ХАМАС требует полного вывода израильских войск из региона.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что Израиль будет контролировать Филадельфийский коридор, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС и повторение нападения на Израиль, которое произошло 7 октября. Он также опроверг сообщения о том, что Израиль готов принять международные силы в коридоре.
Напомним, неделю назад Нетаньяху обвинил ХАМАС в "полном упрямстве". Он заявил министрам на заседании правительства, что пессимистичен относительно шансов на заключение соглашения об освобождении заложников .
В июле ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.
В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый вариант мирного плана был провален.
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