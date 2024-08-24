Белый дом заявил о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Секторе Газа

Белый дом заявил в пятницу, что прошедшие в Каире переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС были конструктивными и продолжатся на выходных. США и союзники с Ближнего Востока продолжают оказывать давление на Израиль и ХАМАС для достижения договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Директор ЦРУ Уильям Бернс и старший советник президента Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк возглавляют американскую сторону на переговорах, которые начались в четверг на фоне больших разногласий между Израилем и ХАМАС, ведь Израиль настаивает на сохранении своих сил в двух стратегических коридорах.

"Был достигнут прогресс. Сейчас нам нужно, чтобы обе стороны объединились и работали над реализацией", - сказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби,

Он не уточнил, в чем именно достигнут прогресс.

Усиление дипломатических усилий по прекращению огня

Дипломатические усилия по достижению перемирия удвоились, поскольку растут опасения по поводу более широкой региональной войны после недавних целенаправленных убийств лидеров радикальных группировок ХАМАС и Хезболла, в которых обвиняют Израиль.

Израиль и ХАМАС имеют разногласия из-за Филадельфийского коридора вдоль границы Газы с Египтом и коридора Нецарим с востока на запад через территорию Газы. ХАМАС требует полного вывода израильских войск из региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что Израиль будет контролировать Филадельфийский коридор, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС и повторение нападения на Израиль, которое произошло 7 октября. Он также опроверг сообщения о том, что Израиль готов принять международные силы в коридоре.