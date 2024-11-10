Білий дім про запрошення України в НАТО: маємо зосередитись на перемозі Києва у війні

"Ми були дуже чіткі. Президент Байден дав зрозуміти, що членство в НАТО буде в українському майбутньому. В цьому немає жодних сумнівів. Ми будемо працювати з Україною на її шляху, але найперший пріоритет - мати впевненість, що Україна зможе виграти цю війну", - сказав Кірбі в інтерв'ю телемарафону.

За його словами, саме тому адміністрація Байдена хоче збільшити допомогу Україні та переконатися, що в України є все потрібне на полі бою. Крім того, як додав Кірбі, Вашингтон та Київ працюють над довгочасними двосторонніми безпековими угодами, щоб покращити українську оборонно-промислову базу та переконатися, що Україна отримуватиме потрібну зброю, навіть коли війна закінчиться.

"Бо незалежно від того, як це станеться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією з потенціалом агресії в останньої. Київ має бути впевненим, що захистить себе та громадян", - пояснив він.

Також, як зауважив представник Білого дому, США працюють з Україною над проведенням реформ, "які потрібні будь-якому кандидату в НАТО".

"На сьогодні я не можу сказати більше. Ми маємо зосередитись на тому, щоб допомогти Україні перемогти на полі бою", - резюмував він.