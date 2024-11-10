У Байдена про допомогу Україні: витратимо кожен долар, який у нас є
Джо Байден зобов'язався витратити всі гроші, які залишились на підтримку України, поки він перебуває на посаді президента США. Мова йде про 6 млрд доларів.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Президент зобов'язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", - сказав він.
Кірбі також зауважив, що в цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні.
"Але план Байдена - витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", - додав Кірбі.
Що передувало
Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилась інформація про те, що адміністрація чинниго президента США Джо Байдена планує "терміново" відправили 6 млрд доларів, які залишилися на допомогу Україні. Це хочуть зробити до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року.
За словами репортера з питань національної безпеки Politico Джека Деча, Білий дім вирішив піти на такий крок, оскільки після вступу Трампа на посаду може бути припинено постачання зброї Україні.
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