У Байдена про допомогу Україні: витратимо кожен долар, який у нас є

Джо Байден зобов'язався витратити всі гроші, які залишились на підтримку України, поки він перебуває на посаді президента США. Мова йде про 6 млрд доларів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Президент зобов'язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", - сказав він.

Кірбі також зауважив, що в цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні.

"Але план Байдена - витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", - додав Кірбі.