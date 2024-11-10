Белый дом о приглашении Украины в НАТО: нужно сосредоточиться на победе Киева в войне

Для администрации президента США Джо Байдена приглашение Украины в НАТО не в приоритете. Вашингтон хочет уверенности, что Украина победит в войне с РФ, и хочет помочь в этом.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Мы были очень четки. Президент Байден дал понять, что членство в НАТО будет в украинском будущем. В этом нет никаких сомнений. Мы будем работать с Украиной на ее пути, но самый первый приоритет - уверенность, что Украина сможет выиграть эту войну", – сказал Кирби в интервью телемарафону.
По его словам, именно поэтому администрация Байдена хочет увеличить помощь Украине и убедиться, что у Украины есть все, что нужно на поле боя. Кроме того, как добавил Кирби, Вашингтон и Киев работают над долговременными двусторонними соглашениями по безопасности, чтобы улучшить украинскую оборонно-промышленную базу и убедиться, что Украина будет получать нужное оружие, даже когда война закончится.
"Ведь независимо от того, как это произойдет, у Украины все равно будет длинная граница с Россией с потенциалом агрессии у последней. Киев должен быть уверен, что защитит себя и граждан", - пояснил он.
Также, как отметил представитель Белого дома, США работают с Украиной над проведением реформ, "которые нужны любому кандидату в НАТО".
"На сегодняшний день я не могу сказать больше. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине победить на поле боя", - резюмировал он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что администрация Байдена хочет до конца года успеть потратить на помощь Украине все средства, оставшиеся в пакете финансирования. Эту информацию подтвердил и Кирби. По его словам, Белый дом "потратит каждый доллар, который имеет" в поддержку Украины.
Кроме того, в Белом доме не исключили, что новый пакет военной помощи Украине могут объявить на заседании "Рамштайна". Оно ожидается в ноябре.
Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников предоставить Киеву приглашение в НАТО. Этот вопрос украинская сторона продвигала на саммитах НАТО в 2023 и 2024 годах, но пока безрезультатно.
Этой осенью Киев представил партнерам так называемый план победы, содержащий шаги, которые союзники должны выполнить, чтобы придать Украине силы для завершения войны. Первым пунктом этого плана является приглашение в НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.